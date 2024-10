Der Landkreis Germersheim präsentiert sich vom 26. Oktober bis 3. November auf der Verbrauchermesse „offerta“ in Karlsruhe. Die Veranstaltung wird vom Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim in Zusammenarbeit mit den Verbandsgemeinden und Städten organisiert. Besucher können sich am Stand A.04 in Halle 1 über die Besonderheiten der Region informieren. Während der Messe sind verschiedene Informationsmaterialien, wie der druckfrische Winterflyer mit Advents- und Weihnachtsmärkten, die überarbeitete Wanderbroschüre Südpfalz und der Erlebnisführer Südpfalz, kostenlos erhältlich. Zudem gibt es die Radkarte Südpfalz und diverse Freizeitkarten. Kulinarisch werden Südpfälzer Weine vom Wein- und Sektgut Rosenhof aus Steinweiler und frische Wurst- und Schinkenspezialitäten von der Hofmetzgerei Kerth aus Kandel-Minderslachen angeboten. Auf der Aktionsfläche stellen sich am ersten Wochenende der Abenteuerpark FunForest aus Kandel und am Samstag, 2. November, das Museum der Verbandsgemeinde Jockgrim vor. Ein besonderes musikalisches Erlebnis bietet der Shanty-Chor „Sailorsing“ des SG Stern Mercedes Benz/Daimler Truck Wörth/ Germersheim am Sonntag, 27. Oktober, um 16 Uhr auf der Hauptbühne. Die Messe ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen zum Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim unter www.suedpfalz-tourismus.de.