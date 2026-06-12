Die Chorgemeinschaft Jockgrim organisiert im Rahmen des Hinterstädtelfests in Jockgrim am ersten September-Wochenende erneut eine Offene Bühne. Musikerinnen und Musiker sowie Kleinkünstler aus der Region haben die Möglichkeit, ihr Können vor Publikum zu präsentieren.

Angesprochen sind sowohl erfahrene Künstler als auch Nachwuchstalente. Willkommen ist alles, was auf eine kleine Bühne passt und ohne großen technischen Aufwand auskommt, von Singer-Songwritern und A-Capella über Jazz und Pop bis hin zu Poetry-Slam oder Zauberei.

Die Offene Bühne findet im Zehnthaushof statt: am Freitag, 4. September, von 18 Uhr bis etwa 23 Uhr sowie am Sonntag, 6. September, von 14 Uhr bis etwa 18 Uhr. Pro Auftritt stehen etwa 20 Minuten zur Verfügung. E-Piano, Gesangsmikrofone und Verstärkeranlage werden gestellt.

Eine Gage wird nicht gezahlt, die Mitwirkenden erhalten Verzehrgutscheine.

Interessierte können sich bis zum 30. Juli 2026 per E-Mail an offene-buehne@vox-humana-jockgrim.de anmelden. Bitte eine kurze Beschreibung des Programms sowie die Anzahl der Mitwirkenden angeben. Weitere Informationen und ein Anmeldeformular stehen unter chorgemeinschaft-jockgrim.de bereit.