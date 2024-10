Rund 60 Rettungsdienstmitarbeiter und Notärzte aus dem Gebiet zwischen Pirmasens bis Karlsruhe nahmen am dritten Südpfälzer Notfalltag in Kandel teil. Dieser wurde wieder von den Medizinern Manuel Lingner und Daniel Schäfer von der Kandeler Asklepiosklinik organisiert. Ihren Angaben zufolge handelt es sich die um einzige Veranstaltung für Fachpublikum in der Südpfalz.

Am Vormittag gab es Vorträge zum Beispiel über ein Verfahren, wie Patienten mit einem verlegten Atemweg sicher intubiert werden können. Am Nachmittag gab es insgesamt vier Workshops. Von der Bundeswehr wurden Simulatoren zur Verfügung gestellt, an denen die Blutungsstillung realistisch geübt werden konnte. An anderer Stelle wurde ein Telenotarztarbeitsplatz aufgebaut. Außerdem gab es ein Planspiel, bei dem geübt wurde, was im Falle von zahlreichen Verletzten bei einem Unfallereignis zu tun ist.