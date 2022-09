Es ist die Situation, vor der sich wohl jeder fürchtet: Ein Mensch verliert das Bewusstsein und muss reanimiert werden. Dann zählt jede Sekunde. Wenn kein medizinisches Personal in der Nähe ist, müssen auch Laien ran – denn alles ist besser, als nichts zu tun. Während der „Woche der Wiederbelebung“ soll das Bewusstsein dafür gestärkt werden. Die Asklepios Südpfalzklinik in Kandel beteiligt sich gemeinsam mit dem DRK Rettungsdienst Südpfalz und der Luftrettung DRF daran. Am Mittwoch, 21. September, veranstalten sie in und um die Kandeler Stadthalle einen Aktionstag. Von 9 bis 16 Uhr beantworten Notfallmediziner Fragen und frischen das Erste Hilfe-Wissen auf.

An Informationsständen und durch Mitmach-Aktionen wollen die Veranstalter mit der Thematik vertraut machen und gleichzeitig die Angst verlieren. Ziel ist, dass sich Laien sicherer fühlen und im Notfall selbstbewusst eingreifen. „Jeder Einzelne von uns kann in eine Notsituation geraten. Es ist dabei egal, ob es ein Fremder auf der Straße oder ein Verwandter zu Hause ist – es muss schnell gehen“, erklärt Frank Lambert, Geschäftsführer der Asklepios-Klinik. „Die Situation an sich ist Stress pur. Viele haben dann Angst, etwas falsch zu machen. Aber das ist gar nicht möglich.“

Notfallsanitäter und Rettungsdienstpersonal werden den Aktionstag nutzen, um über ihre Arbeit und ihren Alltag zu berichten. „So werden die Besucher verstehen, welche wichtige Rolle sie selbst in der Notfallversorgung auch ohne Fachwissen einnehmen“, sagt Manuel Lingner, Ärztlicher Leiter der Zentralen Notaufnahme an der Kandeler Klinik.

Info



Die Aktionswoche ist Teil der Kampagne „Ein Leben retten“, die vom Berufsverband Deutscher Anästhesisten und der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie & Intensivmedizin initiiert wird. Mehr Informationen dazu auf: www.einlebenretten.de.