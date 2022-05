Sogenannte „Würgespiele“ machen immer wieder unter Jugendlichen die Runde. Dabei geht es darum, durch Sauerstoffmangel in einen rauschähnlichen Zustand zu kommen. Das ist allerdings lebensgefährlich und kostet auf jeden Fall Hirnzellen. In den letzten Wochen wurde der Notarzt in zwei Fällen an eine Schule in Wörth gerufen, weil Schüler nach einem solchen „Spiel“ Probleme hatten. Die Schulleitung hat schnell reagiert.