Leider gibt es erneut einen Todesfall im Kreis Germersheim, der in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion steht. Diesmal trifft es Wörth. Dort erhöht sich die Zahl der Toten auf 9. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 138 Menschen durch oder an Corona im Kreis gestorben. Aktuell sind nach Angaben der Kreisverwaltung 1782 Menschen positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet, darunter sind 125 neue Fälle (Stand Dienstagmittag). Seit Beginn der Pandemie wurden 9979 positive Fälle registriert.

Die Sieben-Tages-Inzidenz bezogen auf 100.000 Einwohner steigt auf 691,3 (643,3 am Montag) an. Bei den Unter-20-Jährigen liegt sie bei 985,5, in der Altersklasse darüber bis 59 Jahre bei 718,8 und bei den Ab-60-Jährigen bei 440,5. Die Inzidenz der Hospitalisierung liegt in Rheinland-Pfalz am Dienstagmittag nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes bei 4,23 (4,09).

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 634 Infizierte seit Beginn der Pandemie/125 aktuell infizierte Personen/487 Genesene/22 an oder mit Covid-19 verstorbene Personen.

Wörth: 1387/184/1194/9

VG Kandel: 943/218/719/6

VG Jockgrim: 1066/243/805/18

VG Rülzheim: 943/191/742/10

VG Bellheim: 1141/202/908/31

Germersheim: 2392/338/2035/19

VG Lingenfeld: 1473/281/1169/23

Kreis GER: 9979/1782/8059/138.