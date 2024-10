„Nix für schwache Nerven….“ So wirbt die Realschule Kandel für das Seifenkistenrennen, das für Sonntag, 3. November ab 10 Uhr in der Minfelder Herrengasse geplant ist.

Schülerinnen und Schüler der Schule haben sich seit Monaten mit dem Bau von Seifenkisten beschäftigt und wollen diese nun auch ausprobieren. Dabei wurden sie unterstützt vom CJD und finanziell gefördert im Rahmen des „Zukunftspaketes“ des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend.

An den Start gehen aber auch weitere Piloten aus der Umgebung mit ihren Kisten. Sie alle können sich ab 10 Uhr bei der Rennleitung (gegenüber der katholischen Kirche steht der Pavillon) anmelden, dann werden die Startnummern vergeben und die Kisten technisch abgenommen. Zwischendurch gibt es Probeläufe.

Die Strecke für Seifenkisten in der Herrengasse. Foto: Fritz Hock

Für 12.30 Uhr ist die Eröffnung des Rennens geplant. In die „Promi-Kiste“ steigen nacheinander ein die Rektorin der Kandeler Realschule, Cornelia Geiser, dann startet der künftige Landrat Martin Brandl und Minfelds Ortsbürgermeister Martin Volz, der nach eigenen Worten sehr gerne die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung seiner früheren Schule übernommen hat.

Alle drei Promis saßen nach unseren Informationen bisher noch nie in einer Seifenkiste, sind auch noch nie in der Herrengasse gestartet. Man darf also gespannt sein auf das Promirennen, aber auch auf die beiden Rennläufe von 13 bis 14.15 Uhr und von 14.30 bis 15.45 Uhr. Während der Veranstaltung sorgt der Schulelternbeirat in der Mundohalle für die Versorgung aller Gäste mit Essen und Trinken. Die Siegerehrung ist für 16 Uhr vorgesehen.

Alle, so Anke Fichtenkamm von der Schulsozialarbeit der Schule, drücken jetzt ganz fest die Daumen für ein gutes Fahrwetter. Vor allem darf es während der Rennen nicht regnen. Die Anwohner der Rennstrecke werden gebeten, ihre Autos am Renn-Sonntag außerhalb abzustellen. Dafür gibt es beim Fun Race Spannung pur (Fun race) vor der Haustüre zu erleben.

Wer noch Lust hat, sich am Rennen zu beteiligen, darf sich bei anke.fichtenkamm@cjd.de anmelden.