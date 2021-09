Wechsel an der Spitze: Bei der Mitgliederversammlung des CDU Stadtverbandes Kandel am 7. September kündigte der Kandeler Stadtbürgermeister Michael Niedermeier an, nicht mehr für den Vorsitz der Stadt-CDU anzutreten. Dies habe wohl einige überrascht, schreibt Niedermeier in einer Pressemitteilung.

Als Begründung führt er an, dass er sich voll auf sein Bürgermeisteramt konzentrieren wolle. In seiner Pressemitteilung verweist Niedermeier darauf, dass in den vergangenen zwei Jahren seiner Amtszeit Meilensteine gesetzt worden seien. Die Verwaltung verbringe Stunden damit, um Kosten der millionenschweren Projekte wie Stadionsanierung, Kindergartenneubau oder Bienwaldhallen-Erweiterung nicht ausufern zu lassen. Solche Erfolge für die Stadt trügen auch die Handschrift der CDU.

„Als Bürgermeister bin ich qua Amt auch geborenes Mitglied im Vorstand, also bin ich nicht weg“ , schreibt Niedermeier weiter. Sein Amt als Vorsitzender der CDU in der Verbandsgemeinde wolle er weiter ausfüllen und auch als stellvertretender CDU-Kreisvorsitzender an Bord bleiben.

Niklas Hogrefe neuer Vorsitzender

Als seinen Nachfolger bei der Stadt-CDU schlug er Niklas Hogrefe vor. Bei den Neuwahlen wurde Hogrefe auch wurde mit einer großen Mehrheit als Vorsitzender bestätigt. Als Stellvertreter wurde Volker Merkel gewählt, Schatzmeister ist Benjamin Gantz. Mitgliederbeauftragte wurde Judith Vollmer und als Beisitzer wurden gewählt Dean Beck, Stefan Klein und Gilda Moser. Kassenprüfer sind Peter Meier und Ursula Knies. Danach gab es Delegiertenwahlen für den Kreisparteitag.