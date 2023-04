Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Die Ludwig-Riedinger-Grundschule in Kandel hat wieder eine Schulleitung. Swantje Rimpler heißt die neue Rektorin, die Aufgaben der Konrektorin und Stellvertreterin wurden auf Lehrerin Sandra Prescher übertragen.

Am Freitag wurden die beiden von Silke Schick und Marion Poh von der ADD in Neustadt in ihre Aufgaben eingeführt. Eine Feierstunde, wie diese in normalen Zeiten üblich gewesen wären, fand