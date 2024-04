Ivan Brakus, langjähriger Chefkellner in einem Restaurant in Karlsruhe, verwirklicht seinen Traum und eröffnet sein eigenes Lokal „Iko’s“ in Kandels Hauptstraße 76. Das neue Restaurant, das sich in der Passage des Bistro Stübchens befindet, bietet eine Auswahl an kroatisch-deutscher und mediterraner Küche. Das ehemalige „Sweetcafe“ wurde dafür umgebaut. Das Menü bietet Grillteller, frische Salate und klassische Schnitzelgerichte. Zusätzlich wird täglich eine Mittagskarte mit fünf Gerichten angeboten, die jeweils mit einer Suppe und einem Salat serviert werden. In Zukunft soll es auch Frühstück geben.

Info

Kontakt: „Iko’s“, Telefon 0177 583395,

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 11.30 bis 14.30 Uhr sowie 17 bis 22 Uhr, Sonntag 11.30 bis 22 Uhr.