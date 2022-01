In der ehemaligen Fahrschule „Smile“, Hauptstraße 19, in Kandel hat Nicole Längle Mitte Januar ihr Büro „Längle Immobilien“ eröffnet. Sie vermarktet, sucht und verwaltet Immobilien für ihre Kundinnen und Kunden. Kandel habe sie wegen ihrer Verbundenheit zur Stadt trotz einiger Anbieter vor Ort gewählt und weil ihr der Laden so gut gefiel, erzählt Nicole Längle. Geöffnet ist ihre Büro montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr; Kontakt, Telefon 07275 9169222 oder 0177 5889018, E-Mail info@laengle-immobilien.de, www.laengle-immobilien.de.