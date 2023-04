Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Wörther Flutengel“ heißt der am 2. September in Wörth neu gegründete Verein. „Unser Ziel ist es weiterhin für die Flutopfer Spenden zu sammeln, Hilfsgüter zu organisieren und unsere Maschinenpower zur Verfügung zu stellen“, sagt der von 15 Versammlungsteilnehmern gewählte erste Vorsitzende Thomas Pfirrmann im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Er war mit zahlreichen Helfern und Maschinen zweimal in den Katastrophengebieten an der Ahr und in NRW – wir berichteten. Danach haben mehrere dieser Helfer