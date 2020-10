Mit 214 bestätigten Fällen einer Corona-Infektion ist im Kreis ein neuer Rekordwert erreicht. Die Inzidenzzahl ist laut Landesuntersuchungsamt Koblenz weiter gestiegen und liegt jetzt bei 110,1.

Außerdem sind neu drei Schulen betroffen: An der Richard-von-Weizsäcker-Realschule plus Germersheim befindet sich nach einem positiven Fall eine Klasse in Quarantäne. Am Goethe-Gymnasium Germersheim und an der Geschwister-Scholl-Realschule plus Germersheim wurde jeweils eine Person positiv getestet, hier dauern die Ermittlungen laut Gesundheitsamt noch an.

Mitte der Woche waren 5 Fälle in der Senioreneinrichtung Haus Edelberg Bellheim bekannt geworden. Außerdem gibt es Corona-Fälle in Kindertagesstätten in Germersheim, Wörth, Kandel und Maximiliansau. An der Carl-Benz-Gesamtschule in Wörth befindet sich eine Klasse in Quarantäne.

Derzeit gibt es im Landkreis Germersheim 214 bestätigte positive Fälle. Darin enthalten sind 30 Neuinfektionen. Seit Beginn der Pandemie wurde bei 664 Menschen eine Infektion nachgewiesen. 9 Erkrankte sind verstorben.

Die Statistik



VG Hagenbach: 72 Infizierte seit Beginn der Pandemie/Aktuell infiziert: 25 /Genesen: 44/Verstorben: 3 Stadt Wörth: 110/44/64/2. VG Kandel: 56/16/39/1. VG Jockgrim: 69/22/46/1. VG Rülzheim: 44/26/18/0. VG Bellheim: 67/23/44/0. Stadt Germersheim:143/51/90/2. VG Lingenfeld:103/7/96/0.

