Dass es in Büchelberg dringend neue Angebote für Jugendliche geben muss, wissen die Mitarbeiter des Jugendzentrums Wörth nur zu genau. Schließlich wurden die Jugendlichen in dem kleinen Ortsbezirk nach ihren Wünschen gefragt. Am Freitag ist es soweit: Der Kinder- und Jugendtreff in der Dorfbrunnenstraße 28 wird eröffnet.

Die Wände sind frisch gestrichen, Essen und Getränke eingekauft – es kann also losgehen im neuen Jugendtreff im Keller des Bürgerhauses. Nur die Einrichtung lässt noch etwas zu wünschen übrig. „Wir werden das Equipment peu à peu verbessern, ein Fernseher wäre natürlich gut“, sagt Harald Haaß von der aufsuchenden Jugendsozialarbeit Wörth. Aber für Musik ist schon zum Auftakt gesorgt, die Boxen haben ihren Test bestanden.

Es ist geplant, dass der Jugendtreff künftig freitags von 17 bis 21 Uhr für alle Jugendlichen ab 14 Jahre geöffnet wird. Kooperationspartner sind der Ortsbezirk Büchelberg, die Stadt Wörth und der Internationale Bund (IB), zu dessen Mitgliedern das Jugendzentrum gehört. Der 1949 gegründete IB ist mit fast 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der großen Dienstleister in der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit in Deutschland.

Noch ehrenamtliche Helfer gesucht

„Für die Jugendlichen ist es wichtig, einen Ort zu haben, an dem sie sich treffen können“, sagt Haaß. Manchmal gehe es nur darum, jemand zum Quatschen zu haben oder einfach ein bisschen Zeit mit Gleichaltrigen zu verbringen. Haaß und seine Mitstreiter sind selbst gespannt, wie das neue Angebot bei den Jugendlichen ankommt. „Ortsvorsteherin Stefanie Gerstner geht davon aus, dass 40 Jugendliche zur Eröffnung kommen“, berichtet Haaß. Für den Wörther Ortsbezirk mit seinen 900 Einwohnern wäre das ein toller Erfolg. Die Eröffnungsfeier beginnt am Freitag um 18 Uhr.

Ein Mitarbeiter des Jugendzentrums Wörth wird an jedem Freitag vor Ort sein. Eigeninitiative und ehrenamtliche Mitarbeit sind erwünscht. „Wir haben jemand aus Büchelberg, der mithilft. Wir sind aber dankbar, wenn sich noch ein paar Freiwillige melden“, sagt Haaß.

Info

Homepage: www.juzewoerth.de

E-Mail: juze-woerth@ib.de