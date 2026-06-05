Die Deutsche Post und der Rewe-Markt im Fachmarktzentrum eröffneten einen neuen DHL-Paketshop. Der Paketshop ist an 78 Stunden in der Woche geöffnet. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 7 Uhr bis 20 Uhr. August-Keiler-Straße 46 – Rewe-Markt. Leistungen und Service: Bereits frankiertes Paket versenden (kein Express). Paket an Filiale/Packstation schicken lassen. Paket/Retouren-Label ausdrucken lassen. Paketabholung. Retoure teilnehmender Händler unverpackt abgeben.