Am Donnerstag, 2. Mai, haben Sediqa und Abdul Rezaie in der ehemaligen Galerie „Das gute Leben“ in Kandels Bismarckstraße 2 einen kleinen Lebensmittelmarkt mit afghanischen, persischen und deutschen Produkten eröffnet. Abdul Rezaie, ein gelernter Schneider aus Afghanistan, wagt nun mit seiner Frau diesen Schritt, um sich gemeinsam eine neue Existenz aufzubauen. Unterstützt von Zahra vom Friseur „Aria“ nebenan und Freunden, die bereits ähnliche Geschäfte führen, streben sie danach, nicht nur Lebensmittel anzubieten, sondern auch ein Stück ihrer kulturellen Identität zu teilen. Die Eröffnung dieses Marktes soll ein Zeichen für die Vielfalt und Offenheit sei, die Kandel auszeichne.

Öffnungszeiten

Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr

.