In den zuletzt leeren Räumen des ehemaligen Küchenstudios im Maximiliancenter sind die Regale bereits mit neuen Waren gefüllt: Unter anderem Campinggeschirr, Liegestühle und Grills wird es künftig dort geben.

Fritz Berger ist einer der beliebtesten Camping-, Outdoor- und Freizeitausstatter in Deutschland. Am 1. August wird eine neue Filiale im Wörther Maximiliancenter öffnen. Laut Unternehmensmitteilung steht dort dann eine Verkaufsfläche von knapp 1000 Quadratmetern zur Verfügung. Wie viele Mitarbeiter dort arbeiten werden, dazu gibt es keine Auskunft.

Fritz Berger ist ein beliebte Laden für Camper. Foto: bja

Im Jahr 1958 startete Fritz Berger in einer einfachen Garage mit einem Zeltverleih in die Selbstständigkeit. Heute ist das Unternehmen laut eigener Aussage Deutschlands Nummer Eins in Sachen Camping- und Caravaningzubehör. Mehr als 90 Filialen gibt es europaweit, die nächste von Wörth aus ist in Bad Bergzabern. Die Firmenzentrale ist in Neumarkt/Oberpfalz.