Mit mehr als 100 Veranstaltungen in der Verbandsgemeinde Kandel wartet der neue Veranstaltungskalender der Bienwaldregion auf. So bewirbt die Tourist-Information Kandel die neu aufgelegte Broschüre. Die im Veranstaltungskalender veröffentlichten Termine drehen sich insbesondere um die Themen „Kultur“, „Freizeit“ und „Natur erleben“, heißt es in der Mitteilung. Musikveranstaltungen, geführte Naturexkursionen und organisierte Wanderungen seien unter anderem aufgeführt, ebenso Märkte und Kerwefeste.

Der Veranstaltungskalender ist im Tourismusbüro am Bahnhof und bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kandel kostenlos erhältlich, und er wird auf Nachfrage zugeschickt.

Info

www.suedpfalz-tourismus-kandel.de