Rund 600 Patienten wollten vergangene Woche in die neue Hausarztpraxis, je 200 am Montag und Dienstag. Warteschlangen bildeten sich in der Kälte. Die Gemeinde überlegt schon, ob mehr Parkplätze nötig sind.

„Der Montag war heftig, das kann man so sagen.“ Das sagte die Allgemeinmedizinerin Edith Leydecker von der am vergangenen Montag neu eröffneten Teampraxis Bellheim der „Südpfalz