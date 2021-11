Seit Ende Oktober ist auf dem Wörther Wochenmarkt in der Marktstraße ein neuer Stand vertreten. Familie Rück bietet frische Wildprodukte direkt vom Jäger an. Die Marktbesucher können auswählen zwischen Produkten vom Schwarzwild, Rot- und Rehwild für Grill, Pfanne und Kochtopf. Außerdem gibt es ein reichhaltiges Angebot an vakuumiertem Fleisch und Schinken sowie Wurst in Dose und Glas. Der Verkauf am mobilen Verkaufsstand erfolgt zunächst am Dienstag, 16. November und 14. Dezember. Vorbestellungen sind möglich unter der Rufnummer 0176 21221647.

Ebenso neu ist der Stand von Familie Karagöz, die türkisch-griechische Feinkost anbietet. Der Verkaufswagen steht dienstags von 8 bis 13 Uhr auf dem Wochenmarkt. Der Wochenmarkt Wörth findet dienstags und samstags, 8 bis 12 Uhr, statt. Der Wochenmarkt in Maximiliansau ist freitags, 14 bis 18 Uhr, auf dem Festplatz Im Bögel. rhp