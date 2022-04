Am 1. Juni soll die Postfiliale neu öffnen. Sie befindet sich am gewohnten Platz im Einkaufszentrum in der Marktstraße 3 in Wörth. Betrieben wird sie von Selcuk Büyükakman. Der 38-Jährige führt seit Mai 2020 in Maximiliansau den Schreibwarenladen „4you“, in dem er außer Dienstleistungen etwa von Post und Lotto auch Schreibwaren und Büroartikel anbietet. Ein entsprechendes Angebot plant er auch in der Marktstraße, denn dort schließt das Schreibwarengeschäft Molnar. Zusätzlich will Büyükakman Samsung- und Apple-Smartphones zur Reparatur annehmen; er arbeitet mit einer zertifizierten Werkstatt in Maximiliansau zusammen.

Seit 2004 in der Marktstraße

Seit dem Jahr 2004 ist die Postfiliale in einem Ladengeschäft in der Marktstraße 3 untergebracht. Anfangs war dort eine Drogerie, zuletzt ein Schuhgeschäft. Zuvor war die Post seit Mitte der Achtzigerjahre an der Ecke Marktstraße/Hanns-Martin-Schleyer-Straße. Das Gebäude nutzt die Post nach wie vor als Zustellbasis und für Postfächer. Bis dahin befand sich das Postamt in der Ludwigstraße (heute Pizzeria) und davor in der Bahnhofstraße.