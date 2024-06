Im Notariat „Quartier am Markt“ in der Kandeler Marktstraße hat es vor kurzem einen Wechsel gegeben. Justizrat Dr. Robert Kiefer, der seit 2005 als Notar in Kandel tätig war, ist in den Ruhestand gegangen. Seine Nachfolgerin ist Eva Danne. Danne ist eine der sieben Frauen die in der Pfalz – in der es 53 Notarstellen gibt – als Notarin tätig sind. In der Bienwaldstadt ist sie allerdings die erste Notarin überhaupt. Das komme laut Danne daher, dass sich nach dem Studium immer noch fast nur Studenten und keine Studentinnen zu diesem vielseitigen Beruf weiter bilden würden. Man habe es im Arbeitsalltag mit vielen Menschen zu tun, so Danne weiter. Sie ist in Neustadt geboren und wohnt mit ihrer Familie, zu der auch ein 14-jähriger Sohn und eine 12 Jahre alte Tochter gehören, in Burrweiler. Bevor sie nach Kandel kam übte sie ihren Beruf in Rockenhausen und Annweiler aus. Zwischenzeitig war sie aber auch zwei Jahre lang in Frankenthal als Geschäftsführerin der Pfälzischen Notariatskammer tätig. Dass sie, nachdem in Kandel eine Stelle frei geworden war und sie sich darum bewarb, hierher versetzt wurde, hat Danne sehr gefreut. Denn während ihrer Zeit als Notarassessorin war sie doch hier, als das Notariat noch im früheren Gefängnis untergebracht war, schon einmal tätig und so hat sie sogar noch einige Mitarbeiter gekannt.