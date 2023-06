Einen Wechsel gab es jetzt in der Einrichtungsleitung des Willi-Hussong-Hauses Kandel. Nach 24 Jahren im Unternehmen, davon fast 16 Jahre als Leitung des Seniorenzentrums, wurde Gabriele Balz als Einrichtungsleiterin in den Ruhestand verabschiedet. In der Leitungsposition folgt ihr zum 1. Juni der bisherige Pflegedienstleiter Kevin Amend nach.

Als gelernte Krankenschwester mit Weiterbildung zur Leitung einer Station oder Einheit kam Gabriele Balz 1999 zum Landesverein für Innere Mission, war dort zunächst im Theodor-Friedrich-Haus Haßloch tätig und seit 2007 in Kandel. In ihre Zeit als Führungskraft fielen Herausforderungen wie die Einführung der EDV-Pflegedokumentation, die Fusion des LVIM mit den Diakonissen Speyer bis zum Pandemiemanagement.

Zu ihren Zielen gehörte die bestmögliche Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner. Sie sollten sich zuhause fühlen und im Willi-Hussong-Haus so leben, „dass auch ich meine Angehörigen mit gutem Gewissen hier aufgenommen hätte“, sagte Balz laut einer Pressemitteilung der Diakonissen. Ein weiteres Anliegen war ihr, ein positives Arbeitsklima herzustellen und so Mitarbeitende an das Haus zu binden.

Der „Neue“ an der Spitze ist im Haus altbekannt. Begonnen hat Kevin Amend vor über 15 Jahren als Zivildienstleistender in der Einrichtung, machte die Ausbildung zum Altenpfleger, wurde zunächst Wohnbereichsleiter und übernahm im Juli 2022 die Stelle der Pflegedienstleitung.