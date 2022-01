Der Kreiselternausschuss (KEA) Germersheim hat einen neuen zehnköpfigen Vorstand gewählt. An der Vollversammlung nahmen etwa 50 Delegierte aus den rund 90 Tageseinrichtungen des Landkreises teil.

Der Kreiselternausschuss im Landkreis hatte sich im März 2021 neu gegründet. Der KEA vertritt die Interessen der Eltern von Kinder bis 14 Jahren und ist Bindeglied zwischen der Basis in den Kitas und der Kreisverwaltung. Aufgrund des neuen rheinland-pfälzischen Kita-Gesetzes standen nun, nicht nur auf Kreisebene, Neuwahlen des Vorstands an. Zeitgleich wurden Delegierte für die den Landeselternausschuss (LEA) gewählt. Der KEA habe bereits ein Netzwerk weit über die Grenzen des eigenen Landkreises hinaus aufgebaut, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Vorfeld der Vollversammlung hatte es Diskussionen über den Ablauf und Zugangskontrollen aufgrund der Corona-Pandemie bei der Vollversammlung gegeben. Die Kreisverwaltung hatte die im Dezember geplante Präsenzveranstaltung zunächst abgesagt. Letztlich einigten sich die Behörde und KEA darauf, die Versammlung Mitte Januar mit verpflichtender 3-G-Regel und zusätzlichem freiwilligen Testangebot für alle in der Aula der Berufsbildenden Schule (BBS) Germersheim zu veranstalten. „Das Kreisjugendamt Germersheim richtete die Vollversammlung der KEA-Delegierten unter Einhaltung eines vorbildlichen Hygienekonzepts aus“, teilt das neue Gremium mit. „Ich freue mich sehr, dass das Interesse an diesem Amt so groß ist und wir als zehnköpfiges Team die Möglichkeit haben, einiges anzustoßen“, sagt Julia Stock, ehemals Sprecherin des KEA und erneut Mitglied.

Neuwahlen

Mitglieder des neuen KEA-Vorstandes sind Jeannette Engel (Rheinzabern), Miriam Bösherz (Jockgrim), Natalie Völker (Lustadt), Helena Peña Guirado (Germersheim), Frank Nunold (Wörth), Nadine Palme (Hagenbach), Julia Stock (Wörth), Kerstin Rohland (Wörth), Lisa Bügel-Kress (Sondernheim) und Benjamin Schönstädt (Germersheim).

Delegierten für den Landeselternausschuss sind Michael Höfflin (Hagenbach) und Julia Stock (Wörth).