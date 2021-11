Zur Erinnerung an einen Besuch in Germersheim hat die Stadt nun ein Souvenir aufgelegt: einen Null-Euro-Schein, den man für drei Euro kaufen kann. Angesprochen werden sollen mit dem Angebot aber nicht nur Touristen, sondern auch Sammler.

Die abgesehen von dem aufgedruckten Wert echt aussehenden und sich auch so anfühlenden Scheine wurden nach Mitteilung der Stadt in einer Auflage von 5000 Stück gedruckt. Was lässt die Scheine so echt erscheinen? „Das Souvenir (...) wird – wie normale Euro-Banknoten – in der französischen Wertpapierdruckerei Oberthur Technologies auf Sicherheitspapier gedruckt und trägt einige typische Sicherheitsmerkmale. Wasserzeichen, Hologramm, Kupferstreifen, ein transparentes Fenster und besonders die aufgedruckte Seriennummer machen jeden Schein zu einem einzigartigen Erinnerungsstück“, informiert die Stadt.

Demnach hätten die 0-Euro-Scheine ab 2015 von Frankreich aus neue Sammlerkreise erobert. Die erste deutsche Ausgabe sei 2016 erschienen, weitere Länder wie Österreich oder Belgien seien gefolgt. Mittlerweile gebe es bereits mehr als 700 Motive und eigene Kataloge, nach denen gesammelt werde.

Nun ist auch ein 0-Euro-Schein für Germersheim erschienen. Auch andere Festungsstädte, die wie Germersheim in dem europaweiten Verbund Forte Cultura organisiert sind, hätten solche Scheine herausgegeben. Auf der Vorderseite des Germersheimer Scheins ist das Wahrzeichen der Stadt, das 1839 erbaute Weißenburger Tor zu sehen, das einst nach den Plänen des Münchener Professors von Gärtner gestaltet worden ist. Die Rückseite zieren bekannte Bauwerke wie der Pariser Eiffelturm, das Kolosseum in Rom und das Brandenburger Tor in Berlin.

Nach Mitteilung der Stadt können aufgrund der kleinen Auflage nur maximal vier Scheine pro Person verkauft werden. Damit wolle man möglichst vielen Interessenten den Erwerb ermöglichen. Erhältlich sind die Null-Euro-Scheine im Tourismus-, Kultur- und Besucherzentrum Weißenburger Tor. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, 10 bis 17 Uhr, Freitag, 10 bis 13 Uhr. Samstags, sonn- und feiertags geschlossen.