Kurze Freude hatte ein 31-Jähriger an seinem nagelneuen Tesla: Am Samstagvormittag war der Mann aus dem Raum Karlsruhe in der Eisenbahnstraße in Wörth unterwegs. Als er am Kreisverkehr abbiegen wollte, verlor er laut Polizei aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Auto und prallte an die Begrenzungsmauer einer Hofeinfahrt. Die Polizisten witterten schnell Alkoholgeruch. Das Ergebnis des Tests: 0,58 Promille. Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen. An dem Tesla entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 62.000 Euro. Das E-Auto musste abgeschleppt werden. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt. Der Schaden an der Sandsteinmauer beläuft sich auf rund 1000 Euro.