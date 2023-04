Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die angehende Augenoptikermeisterin Sarah Sprenger tritt am Samstag als Landesbeste beim Bundeswettbewerb des Zentralverbands der Augenoptiker in Dortmund an. Lampenfieber? Schau mer mal.

Mit 90,38 Prozent von 100, das entspricht der Note 1,6, hat Sarah Sprenger ihre Gesellenprüfung abgeschlossen. Damit war die junge Bellheimerin nicht nur die beste Nachwuchsoptikerin an „ihrer“ Berufsschule