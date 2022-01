Karlsruhe/Wörth. Aufgrund von nächtlichen Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik ist der Streckenabschnitt zwischen Karlsruhe Rheinbergstraße und Wörth Badepark vom Samstag, 22. Januar, bis Samstag, 5. Februar, jeweils nachts zwischen 20.30 und 4 Uhr gesperrt. Es gibt zwei verschiedene Phasen, in denen zunächst nur die Linie S5, später dann die Linien S5 und S51 betroffen. Busse ersetzen in beiden Zeiträumen die ausfallenden Stadtbahnen. Das teilte die Albtal-Verkehrsgesellschaft jetzt mit.

