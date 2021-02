Unfall gebaut, geflüchtet und dann doch wiedergekommen: Am Samstagabend streifte ein Auto gegen 17.40 Uhr in Kandel eine Grundstücksmauer. Laut Zeugenaussage stieg der Fahrer aus dem Auto aus, begutachtete den Schaden und fuhr dann weiter. Der Kraftfahrer hatte jedoch durch die Wucht des Aufpralles das Kennzeichen seines Autos an der Unfallstelle verloren. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Pkw-Fahrer im Ortsbereich und an der Halteranschrift blieben zunächst erfolglos. Am Abend meldete sich ein 33-jähriger Autofahrer mit dem Unfallfahrzeug aus Kandel. Der Streife gab sich der Mann als Verantwortlicher zu erkennen. Weil die Polizisten Alkoholgeruch feststellten, wurde ein Alkotest gemacht, der einen Wert von knapp 2 Promille ergab. Schließlich wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Sachschaden am Auto wurde auf mehr als 1000 Euro geschätzt, das Beschädigungsausmaß an der Mauer ist derzeit noch unklar.