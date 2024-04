Verkehrbehinderungen gab es am Donnerstag um die Mittagszeit wegen eines Unfalls im Bereich Wörther Trog/B10. Ein Lastwagen fuhr gegen 12.25 Uhr auf der mittleren Spur in Richtung Karlsruhe, auf der linken und rechten Spur fuhren jeweils Personenwagen. Allerdings zog der Lastwagen dennoch auf die rechte Spur und stieß mit dem dort fahrenden Pkw zusammen. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, teilte die Polizei auf Anfrage mit.