Immer noch gesperrt ist die K15 zwischen den Abfahrten Minfeld und Freckenfeld. Grund ist ein Unfall am frühen Donnerstagmorgen, der sich gegen 6.20 Uhr ereignete. Nach Angaben der Polizei stießen zwei Autos im Begegnungsverkehr zusammen. Ein 1999 geborener Autofahrer wurde dabei in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 2003 geborene Unfallgegner hatte etwas mehr Glück und verletzte sich der Polizei zufolge leicht. Zum Zweck der Unfallaufnahme bleibt die K15 im genannten Abschnitt zwischen Langenberg und Schaidt gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Ermittlungen dauern an.