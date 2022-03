Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend auf der B 9 in Höhe der Abfahrt Bellheim Süd in Fahrtrichtung Wörth. An der Unfallstelle war die Überholspur gesperrt. Darüber informierte eine Autofahrerin, die in der Gegenrichtung unterwegs war, die RHEINPFALZ. Zu den näheren Umständen, wie es zu dem Unfall kam, ob es Verletzte gab und wie lange die Fahrspur noch gesperrt sein wird, konnte die Polizei auf Anfrage noch keine Angaben machen, weil die Beamten noch vor Ort mit der Unfallaufnahme beschäftigt waren.