Die CDU hatte auch in diesem Jahr wieder einen Ostereierverkauf organisiert, mit dessen Erlös ein guter Zweck unterstützt wird. Das Geld geht bereits seit 26 Jahren an den Förderverein der Onkologischen Station der Kinderklinik in Karlsruhe. In Freckenfeld, Kandel, Minfeld, Steinweiler und Winden wurden insgesamt 6300 Ostereier verkauft. Erwirtschaftet wurde ein Gewinn in Höhe von 1700 Euro und es gab zwei Extraspenden: die Rolf-Epple-Stiftung aus Landau spendete 500 Euro und Stefan Moschko legte einen Hunderter drauf. Dem Förderverein wurden dadurch insgesamt 2300 Euro überreicht.