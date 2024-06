Am Freitag hatten wir gemeldet: „Telekom lässt ältere Bürger von Altwörth hängen“. Die Reaktion von Unternehmenssprecher Nico Görike: „Die Festnetzstörung in Altwörth hat für uns absolute Priorität. Wir lassen unsere Kunden nicht alleine. Wir werden die Fehlerstelle, die aktuell für den Ausfall der Festnetztelefone sorgt, bis allerspätestens Montag näher eingrenzen und dann sofort mit der Beseitigung starten. Ich halte Sie auf jeden Fall über die weiteren Schritte auf dem Laufenden. Wir bitten um Verständnis und entschuldigen uns ausdrücklich bei unseren Kundinnen und Kunden, dass wir die Arbeiten nicht früher beginnen konnten.“

Am Montagnachmittag lautete der Zwischenbescheid: „Zur Stunde finden vor Ort die Mess- und Tiefbauarbeiten statt. Die Schadensstelle wird derzeit freigegraben. Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Bereich einen längeren Kabelabschnitt auswechseln müssen. Sobald die Tiefbauarbeiten fertig sind und das Ersatzkabel ausgelegt ist, beginnen wir sofort mit der Kabelmontage. Dabei wird wieder eine durchgehende Verbindung mit dem Telekom-Netz hergestellt. Aktuell gehen wir davon aus, voraussichtlich am Mittwoch mit den Montagearbeiten starten zu können. Mit Beginn und fortschreitender Kabelmontage werden dann alle betroffenen Anschlüsse nach und nach wieder nutzbar.“