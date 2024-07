Der Vogelpark darf sich über 1500 Euro freuen: Zu seinem 85. Geburtstag hatte Rudi Wöschler Verwandte, Freunde und Bekannte gebeten, dass sie statt Geschenken eine Spende an den Vogelzucht- und Waldvogelliebhaberverein Wörth richten möchten. Der Vogelpark war im Frühjahr von einer Einbruchsserie heimgesucht worden, bei der viele Vögel gestohlen wurden. „Die Vorstandschaft will sich an dieser Stelle bei dem Jubilar mit dem großen Herzen für den Verein herzlich bedanken“, sagt der Vorsitzende Theo Binkele. Ebenso dankt der Verein allen anderen Spendern, die ihm Solidarität und Unterstützung durch eine finanzielle Zuwendung nach den Einbrüchen gezeigt haben. Auch Rudi Wöschler bedankt sich bei allen Gratulanten für die Spende.