In den Nächten von Montag, 10. Oktober, bis Donnerstag, 13. Oktober, finden jeweils von 20.30 bis 4.15 Uhr Arbeiten an den Leit- und Sicherungstechnik-Anlagen im Bahnhof Wörth statt. Aus diesem Grund müssen in den Abendstunden alle Züge der AVG-Stadtbahnlinien S51 und S52 zwischen Wörth und Germersheim entfallen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Wörth und Germersheim ist eingerichtet.