Aufgrund von Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik entlang der Bahnlinie zwischen Wörth und Germersheim kommt es in der Nacht vom Samstag auf Sonntag, 26. auf 27. Februar, sowie in der Nacht von Freitag auf Samstag, 4. auf 5. März, zu Zugausfällen bei der Stadtbahnlinie S51. Für die Fahrgäste in diesem Streckenabschnitt wird mit Bussen ein Schienenersatzverkehr (SEV) eingerichtet. Der SEV-Fahrplan kann auf der Homepage der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) unter avg.info heruntergeladen werden. Fahrgäste werden gebeten, die entsprechenden Informationsaushänge an den Haltestellen zu beachten. Die Arbeiten beginnen am Samstag, 26. Februar, 22.30 Uhr, und dauern bis Sonntag, 27. Februar, 6.30 Uhr. Am Freitag, 4. März, geht es um 20.30 Uhr los und dauert bis Samstag, 5. März, 4.30 Uhr.

Info



avg.info/fahrplan/verkehrsmeldungen.