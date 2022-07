Auf dem Streckenabschnitt zwischen Wörth und Wörth Badepark finden in den Nächten von Sonntag, 10. Juli, bis Freitag, 15. Juli, Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik statt. Deshalb entfallen in diesem Zeitraum jeweils zwischen 20.30 Uhr und 4 Uhr die AVG-Stadtbahnen der Linie S5 in diesem Abschnitt. Für die Fahrgäste der betroffenen Bahnen wird mit Bussen ein Schienenersatzverkehr (SEV) eingerichtet. Der SEV-Fahrplan kann auf der Homepage der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft unter avg.info eingesehen und heruntergeladen werden. Fahrgäste werden gebeten, auch die entsprechenden Informationsaushänge an den Haltestellen zu beachten.