Auf der Bahnstrecke zwischen Karlsruhe Rheinbergstraße und Wörth Badepark fallen in den Nächten von Samstag, 2. Juli, bis Sonntag, 10. Juli, jeweils zwischen 20.15 und 4 Uhr, Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik an. Da die Strecke in diesen Zeiträumen für den Bahnverkehr gesperrt ist, müssen Stadtbahnen der Linien S5 und S51 entfallen, teilte die Albtalverkehrsgesellschaft (AVG) mit. Ersatzweise fahren Busse. Der entsprechende Fahrplan zum Herunterladen findet sich im Internet unter avg.info. Fahrgäste werden gebeten, auch die Informationsaushänge an den Haltestellen entlang der Strecke zu beachten. Um aufgrund der längeren Fahrzeiten des Ersatzverkehrs eine durchgehende Reisekette gewährleisten zu können, verkehren die Züge der Linie S51 (ab Mitternacht) ab Wörth in Richtung Germersheim etwa 20 Minuten später. Ebenso verkehrt ein Zug der Linie S51 (ab Mitternacht) von Germersheim nach Wörth etwa zehn Minuten später, informiert die AVG