Die Fahrbahndecke zwischen den Anschlussstellen Insheim und Kandel-Nord ist schon fast komplett erneuert. Nun sind noch Rückbauarbeiten zu erledigen, damit der Verkehr wieder fließen kann. Deshalb gibt es zwei Vollsperrungen.

Seit Anfang Oktober erneuert die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest die Fahrbahndecke der A 65 zwischen den Anschlussstellen Insheim und Kandel-Nord in Fahrtrichtung Karlsruhe. Diese Arbeiten können am Montag, 20. Dezember, planmäßig abgeschlossen werden, teilte das Unternehmen jetzt mit. Dann stehen den Verkehrsteilnehmern wieder zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung. Allerdings muss die A65 für die notwendigen Rückbauarbeiten in beiden Fahrtrichtungen zeitweise voll gesperrt werden.

Erste Sperrung in Nacht auf Samstag

Die erste Sperrung ist in der Nacht von Freitag auf Samstag. Dann wird die A 65 in der Nacht von Freitag, 17. Dezember, voraussichtlich 19 Uhr, bis Samstag, 18. Dezember, voraussichtlich 6 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Insheim und Kandel-Nord in Fahrtrichtung Karlsruhe, voll gesperrt. Eine Umleitungsstrecke wird ab der Anschlussstelle Insheim ausgeschildert.

Anschließend wird die Autobahn in der Gegenrichtung voll gesperrt: Zwischen den Anschlussstellen Kandel-Nord und Insheim in Fahrtrichtung Ludwigshafen, in den Nächten von Samstag, 18. Dezember, bis Montag, 20. Dezember, jeweils von etwa 19 Uhr bis zirka 6 Uhr. Während dieses Zeitraums wird der Verkehr über die Bedarfsumleitung U 5 geführt. Die Umleitungsstrecke wird ausgeschildert.

Grund für die Erneuerung der Fahrbahndecke waren erhebliche Schänden in der Fahrbahn des Streckenabschnitts zwischen den Anschlussstellen Insheim und Kandel-Nord. Im Zuge der Bauarbeiten wurden auch die Auffahrt- sowie Abfahrtrampen der Anschlussstelle Rohrbach in Fahrtrichtung Karlsruhe saniert.