Im Öffentlichen Nahverkehr gibt es ab dem kommenden Wochenende nachts über den Rhein wieder einen Schienen-Ersatzverkehr. Hintergrund sind Arbeiten auf der Strecke zwischen Karlsruhe und Wörth.

Aufgrund von nächtlichen Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik ist der Streckenabschnitt zwischen Karlsruhe Rheinbergstraße und Wörth Badepark vom Samstag, 22. Januar, bis Samstag, 5. Februar, jeweils nachts zwischen 20.30 und 4 Uhr gesperrt. Es gibt zwei verschiedene Phasen, in denen zunächst nur die Linie S5, später dann die Linien S5 und S51 betroffen. Busse ersetzen in beiden Zeiträumen die ausfallenden Stadtbahnen. Das teilte die Albtal-Verkehrsgesellschaft jetzt mit.

Phase 1: Von Samstag, 22. Januar, bis Mittwoch, 26. Januar, jeweils nachts zwischen 20.30 und 4 Uhr, enden und beginnen die Züge der Linie S5 an der Haltestelle Karlsruhe Rheinbergstraße oder im Bahnhof Wörth. Zwischen Wörth und Wörth Berufsschule fahren Busse als Schienenersatzverkehr. Einzelne Züge verkehren ab der Haltestelle Karlsruhe Rheinbergstraße bis zu 15 Minuten später in Richtung Wörth. Außerdem fahren Züge in Richtung Wörth über das Gleis der entgegengesetzten Fahrtrichtung.

Phase 2: Von Mittwoch, 26. Januar bis Samstag, 5. Februar, jeweils nachts zwischen 20.30 und 4 Uhr, ist der Bahnverkehr zwischen Wörth und Karlsruhe Rheinbergstraße für die Linien S5 und S51 unterbrochen. Zwischen Karlsruhe Rheinbergstraße und Wörth Berufsschule wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Linien S5 und S51 enden und beginnen auf der Karlsruher Seite an der Haltestelle Karlsruhe Rheinbergstraße. Zwischen Wörth und Germersheim fahren Ersatzzüge der Linie S51 zu den gewohnten Zeiten.

Die Reiseverbindungen zwischen Karlsruhe und Germersheim ändern sich dadurch. Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über die elektronische Fahrplanauskunft unter www.avg.info zu informieren.