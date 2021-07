Im Impfzentrum Wörth gibt es am Donnerstag, 29. Juli, von 8 bis 14.30 Uhr wieder eine Sonderimpfaktion. Dann können sich erneut alle Bürger ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz ohne Termin impfen lassen. Eine erste Sonderimpfaktion am 22. Juli war ein Erfolg.

Mehr darüber lesen Sie hier