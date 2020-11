Die Vorsitzenden der Beiräte für Migration und Integration (BMI) der Stadt Kandel und Landkreis Germersheim haben mit dem Beirat für Migration und Integration der Stadt Germersheim, den muslimischen Vereinen Ditib, Milli Görus (IGMG) sowie dem Verein zur Förderung der Integration und Bildung (VFIB) am Sonntagvormittag eine Mahnwache gehalten. Mit der Aktion auf dem Gelände der Freien Christengemeinde Germersheim wollten die Teilnehmer ein Zeichen gegen den terroristischen Anschlag in einer christlichen Kirche in Nizza und für religiöse Toleranz setzen. Das teilt der Vorsitzende des BMI im Kreis Germersheim, Ziya Yüksel, mit. Die Teilnehmer verurteilen „jedwede Form von extremistischen Taten, denn diese haben nur das Ziel Angst und Schrecken zu verbreiten“, heißt es. Bei dem mutmaßlich islamistischen Attentat in Nizza starben am Donnerstag drei Menschen in der christlichen Basilika Notre-Dame.