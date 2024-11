Die Musikschule Kandel-Wörth veranstaltet am Sonntag, 10. November, um 11 Uhr eine nach eigenen Angaben besondere Matinée in die St.-Pius-Kirche in Kandel. Die Chöre der Musikschule – die Bienwaldspatzen, die Bienwaldsingers und der Frauenchor – werden ein heiteres und zugleich besinnliches Programm präsentieren. Die Zuhörer erwartet eine stimmungsvolle Mischung musikalischer Darbietungen, einfühlsame und schwungvolle Stücke. Der Eintritt ist frei.

