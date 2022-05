Im November letzten Jahres fand die Gründungsversammlung für einen neuen Verein in Wörth statt. Jetzt ist er ein eingetragener und gemeinnütziger Verein unter dem Namen „Musikfreunde Wörth“.

Erster Vorsitzender ist der Musikpädagoge und Sänger Christoph Stengel, stellvertretender Leiter der Musikschule Bühl, wohnhaft in Minfeld. Sein Stellvertreter ist der in Karlsruhe wohnende Boris Yoffe, Musikwissenschaftler, Komponist, Dirigent und Geiger. Dessen vielfältige Kompositionen werden weltweit aufgeführt. Er hoffe „mit Unterstützung vieler südpfälzischer Musikliebhaber das Kulturleben in Wörth und in der gesamten Region bereichern und mit gestalten zu können.“

Geplant sind Klavier- und Liederabende, kammermusikalische Konzerte, Auftritte von Nachwuchstalenten, aber auch größere Projekte mit dem aktuell zehnköpfigen Vocalchor und dem Orchester mit 15 Streichern und zwei Flötisten. Das im Winter coronabedingt verschobene erste Konzert soll jetzt am Sonntag, 19. Juni, 19 Uhr, in der Wörther Festhalle stattfinden. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Weltliches und Sakrales

Das Motto des Konzertes ist der Titel des bekannten Liedes von Franz Schubert „An die Musik“. „Es werden weltliche und sakrale Chorwerke aus der Renaissance erklingen sowie zwei Meisterwerke Johann Sebastian Bachs: die berühmte Suite h-Moll für Flöte und Streicher und die lustige Kaffeekantate, gesungen und auch szenisch dargestellt von zwei hervorragenden Sängern aus der Schule von Christoph Stengel“ – so Yoffe.

Er würde sich auf neue Orchestermitglieder freuen. „Hoffentlich gibt es genügend Musiker und Musikliebhaber in und um Wörth, dass wir uns zu einem Symphonieorchester erweitern können. Bläser und Streicher sind willkommen“ ist sein Wunsch. Meldungen und Fragen per E-Mail an boryoffe@gmail.com

Kirchenchor geplant

Die Proben finden in der Friedenskirche in Wörth statt, deren Pfarrer Walter Riegel Mitglied im Verein ist, selbst in einer Rockband mitwirkt und einen Chor der beiden evangelischen Kirchengemeinden in Wörth mit modernen geistlichen Liedern („Christ-Fried-Singers“) plant.

Neuwahlen

Vorsitzender: Christoph Stengel , 2. Vorsitzender: Boris Yoffe, Kassenwart: Uwe Imse, Schriftführerin: Gabi Körner (jopa)