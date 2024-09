Künstler unterstützen Kinder- und Jugendchöre. Am Samstag, 14. September, findet von 15 bis 23.30 Uhr das Festival „Benefiz for Kidz“ in der Grillhütte Erlenbach statt. Der Eintritt ist frei. Nachdem der Bürgermeister das Festival eröffnet hat, zeigen zunächst die Kinder- und Jugendchöre – Little Voices und Mini Voices – ihr Können. Anschließend sorgen Joe Schorle, Perry O Pearson & Helmut Lampshade, Simone Mitzner, Error 404 und Jio Ram für weitere musikalische Unterhaltung. Die Bandbreite reicht von Folk, Rock, Pop, über Singer, Songwriter Songs und pfälzer Cover, bis hin zu Arcade und Electro. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Erlös der Benefizveranstaltung kommt den Kinder- und Jugendchören zugute.