Ein 21-jähriger Motorradfahrer hat am Samstagabend eine rote Ampel missachtet und ist mit einem 28-jährigen Autofahrer zusammengeprallt. Verletzt wurde bei dem Unfall an der Kreuzung Marktstraße/Landauer Straße glücklicherweise niemand. Laut Polizei entstand ein Sachschaden an den Fahrzeugen von rund 3000 Euro.