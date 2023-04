Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rund 150 Menschen ignorierten am Montag das Demonstrationsverbot der Kreisverwaltung. Es gilt bis nächsten Montag. Dennoch zogen jeweils 50 Menschen eng begleitet von der Polizei durch Kandel und Germersheim. Am Sonntagabend setzten sich rund 400 Menschen teilweise unbehelligt über das Verbot einer Veranstaltung am Rhein hinweg.

„Hier spricht die Polizei“. Mit diesen Worten wurden kurz nach 18 Uhr am Paradeplatz die „Spaziergänger“ empfangen, die sich am Rande des Luitpoldplatzes vor der Kreisverwaltung