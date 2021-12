Kleine Grüppchen, die sich im einsetzenden Regen verloren – die verbotenen „Montagsspaziergänge“ sind am Montagabend praktisch ausgefallen. In Wörth am Alten Rathaus war kein einziger Demonstrant zu sehen. Durch Germersheim liefen einige kleine Gruppen, insgesamt vielleicht 20 bis 25 Menschen; die Polizei fuhr verstärkt Streife. In Bellheim waren ebenfalls rund 20 Menschen unterwegs. In Kandel standen auf dem Marktplatz einige kleine Gruppen von 3,4 und auch mal 5 Menschen, eine Frau trug eine Kerze. „Wenn man nicht wüsste, dass etwas geplant war, würde man nichts bemerkten“, fasste ein Beobachter die Szenerie am frühen Montagabend zusammen. Lediglich in Rülzheim liefen 45 bis 50 Menschen in einer langen Zweierreihe mit Kerzen und Lampen durch den Ort.