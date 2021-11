Unachtsamkeit oder Ablenkung dürfte laut Polizei wohl die Ursache für diesen Unfall gewesen sein. Der Fahrer des Mobilkrans war am Montag auf der L554 von Kandel in Richtung Steinweiler unterwegs, als er um kurz nach 9 Uhr von der Fahrbahn abkam. „Der Fahrer des Mobilkrans hatte noch Glück im Unglück, dass sein Gefährt in dem aufgeweichten Grund nicht umgekippt ist“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.